Толстой прокомментировал высылку дипломатов

Толстой прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран

"Решение о высылке наших дипломатов рядом стран, безусловно, ошибочное. Во-первых, потому, что оно основывается на абсолютно бездоказательных, истеричных и недопустимых для политиков такого уровня заявлениях англичан. Великобритания теряет свое лицо, совершая такие неподобающие великой державе действия. Но очень печально, что этому вторят и другие страны в угоду своим североамериканским хозяевам", — сказал Толстой. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о высылке российских дипломатов рядом стран Запада ошибочное. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, высылка российских дипломатов "не способна решить накопившиеся в международных отношениях проблемы".