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Толстой прокомментировал высылку дипломатов
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Толстой прокомментировал высылку российских дипломатов из западных стран 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что решение о высылке российских дипломатов рядом стран Запада ошибочное. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Решение о высылке наших дипломатов рядом стран, безусловно, ошибочное. Во-первых, потому, что оно основывается на абсолютно бездоказательных, истеричных и недопустимых для политиков такого уровня заявлениях англичан. Великобритания теряет свое лицо, совершая такие неподобающие великой державе действия. Но очень печально, что этому вторят и другие страны в угоду своим североамериканским хозяевам", — сказал Толстой.
По его словам, высылка российских дипломатов "не способна решить накопившиеся в международных отношениях проблемы".
Ранее США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединилась Канада.
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