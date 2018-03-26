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США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле
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США высылают российских дипломатов и закрывают генконсульство в Сиэтле 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США приняли решение о высылке десятков «российских разведчиков» и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля», сообщил журналистам чиновник из администрации США.
"Сегодня президент Дональд Трамп распорядился выслать десятки российских офицеров разведки из США и закрыть российское консульство в Сиэтле ввиду его близости к одной из наших баз подводных лодок", — сказал чиновник журналистам.
"США предпринимают эти действия вместе с союзниками по НАТО и партнерами по всему миру в ответ на использование Россией боевого химического оружия в Великобритании — последний (случай) в ее череде продолжающихся дестабилизирующих действий в мире", — добавил он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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