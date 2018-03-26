Ещё
Генконсульство России в Сиэтле закроют 30 марта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генконсульство России в Сиэтле закроют 30 марта 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Сиэтле закроется 30 марта, заявил в понедельник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"С 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле", — сказал он.
Консульство в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в британском Солсбери. В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing».
США в понедельник в связи с «делом Скрипаля» объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Исландия приостанавливает двусторонний диалог с Россией на высоком уровне Россия симметрично ответит Украине на высылку дипломатов, заявили в Госдуме Источник в МИД рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исландия приостановила диалог с Россией271
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ414
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ170
Отключивший сигнализацию в ТЦ Кемерово задержан54
В России анонсировали «ответ каждому»431
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение