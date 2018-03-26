Исландия приостановила диалог с Россией

ОСЛО, 26 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Исландии проинформировало посольство РФ в Рейкьявике о том, что временно приостановит двусторонние контакты с РФ на высоком уровне. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС сообщил посол России в стране Антон Васильев.
"Сегодня мы беседовали с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном, который изложил нам позицию правительства Исландии в связи с ситуацией вокруг атаки на наших граждан в Солсбери 4 марта. Что касается конкретных мер, которые были объявлены, речь идет о том, что Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России. Соответственно, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу этим летом", — заявил Васильев.
Российский дипломат подчеркнул, что до главы МИД островного государства были донесена российская позиция в связи с так называемым делом Скрипаля.