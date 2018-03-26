Исландия приостановила диалог с Россией

Исландия объявила о временной приостановке двусторонних контактов с Россией, сообщает РИА «Новости»

«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении на сайте правительства Исландии.

Ранее 16 стран Европейского союза объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с политикой Великобритании в связи с «делом Скрипаля». Решение выслать сотрудников российских дипмиссий приняли также США, Канада, Украина, Норвегия, Македония и Албания.