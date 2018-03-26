Ещё
Исландия приостановила диалог с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исландия приостановила диалог с Россией 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Reuters
Исландия объявила о временной приостановке двусторонних контактов с Россией, сообщает РИА «Новости».
«Все ближайшие союзники и партнеры Исландии решили принять меры в отношении России в связи с атакой в Солсбери, включая северные страны, большую часть членов НАТО, а также несколько стран ЕС. Среди мер, принятых Исландией, — временная приостановка двустороннего диалога с российскими властями на высоком уровне», — говорится в сообщении на сайте правительства Исландии.
>> Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Ранее 16 стран Европейского союза объявили о высылке российских дипломатов в знак солидарности с политикой Великобритании в связи с «делом Скрипаля». Решение выслать сотрудников российских дипмиссий приняли также США, Канада, Украина, Норвегия, Македония и Албания.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ349
В России анонсировали «ответ каждому»389
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ136
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово118
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине86
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение