Орджоникидзе: На высылку дипломатов надо отвечать зеркально 

Более дюжины европейских стран во главе с США высылают российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери. США, Канада и Украина, а также 16 стран Евросоюза вышлют 111 сотрудников российских дипмиссий. Кроме того в ряде стран закрываются российские консульства.
Бывший замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе в эфире НСН заявил, что единство стран в этом решении до появления доказательств вины России говорит о политизированности решения и его антироссийской направленности. Также он выразил уверенность в необходимости ответных мер (слушайте аудио).
«Ничья вина ещё не была доказана, а уже меры принимают. Явный показатель того, что это антироссийская недружественная акция. Мы предлагали англичанам, когда они нас обвинили — дайте факты, давайте разберёмся вместе. Они не хотят это делать. Те, кто высылал наших дипломатов, это военно-политические союзники НАТО. Что вы от них другого ожидаете? Ни страны ШОС, ни БРИКС никак не реагировали. Китай сказал — сначала дайте доказательства, потом мы посмотрим. Тут надо проводить чёткую грань — где, кто и с кем. Я считаю, что нам нужно обязательно зеркально отвечать, потому что это будет бесконечно тянуться», — заявил Орджоникидзе.
Добавим, что в МИД РФ уже отреагировали на массовую высылку дипломатов западными странами. В ведомстве назвали это недружественным шагом, не отвечающим задачам и интересам установления причин и поиска виновных.