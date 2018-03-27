В Конференции по разоружению прокомментировали «дело Скрипаля» 

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Великобритания и союзные государства втягивают Конференцию по разоружению в бессмысленную полемику по «делу Скрипалей», мешая осуществлению ее основных функций, заявил представитель российской делегации Денис Давыдов, выступая на заседании конференции.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают российское генконсульство в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
Во вторник, в ходе заседания Конференции по разоружению, США, Великобритания и ряд европейских стран вновь начали дискуссию об инциденте в Солсбери, сообщив о высылке российских дипломатов из своих стран в качестве «меры наказания для РФ».
"Мы продолжаем подчеркивать Москве: дверь для диалога всегда открыта. Но если Россия хочет улучшить отношения, то прежде должна признать свою ответственность за это нападение и прекратить свое агрессивное, безответственное поведение", — сказал постпред США при Конференции Роберт Вуд.
В свою очередь, постпред Великобритании Мэттью Роуланд заявил, что Москва пыталась в Солсбери унизить Лондон. «Это была намеренная попытка унизить мою страну со стороны РФ. Мы не будем действовать в спешке и будем с трезвым умом взвешивать все наши действия в ответ на действия РФ. Высылка 23 дипломатов — это только первый шаг. Мы не чувствуем себя униженными, но еще больше укрепились в своих ценностях… Мы рады, что наши действия привели к резонансу со стороны других государств», — сказал он.
Со своей стороны, представитель российской делегации Денис Давыдов вновь указал на вопросы, которые возникают в правовом поле в связи с инцидентом в Солсбери, а также на то, что «химическая формула была в британской лаборатории уже до инцидента в Солсбери, иначе они не смогли бы так быстро определить, какое именно вещество было использовано», при том, что ОЗХО для проверки результатов, полученных в лаборатории Портон Даун, потребуется не менее трех недель.
Он подчеркнул, что Москва хотела бы знать, как давно Великобритания располагает формулой «Новичка» и каким образом она была получена — является ли собственной разработкой или была кем-то передана.
"Химическая формула не позволяет установить страну происхождения вещества. Для этого необходимы стандарты, образцы для сравнения. То есть, для случая с РФ у британских специалистов должны быть образцы «Новичка», полученные непосредственно из РФ. В этой связи возникают те же вопросы, что и с формулой. Судя по цитатам британской стороны, у нее такие образцы есть", — добавил российский дипломат.
Давыдов отметил, что, судя по высказываниям представителей правительства Великобритании, Лондон обладает не только образцами «Новичка», но и дополнительной информацией о его производстве.
"Для столь серьезных обвинений должны быть не менее веские основания. Должна быть достоверная, многократно проверенная по различным каналам информация. А такие вещи за две недели не делаются. Вывод очевиден: правительство Великобритании обладало такой информацией задолго до 4 марта", — сказал он.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое Лондон приравнивает к химагенту «Новичок», причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявлял, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по «делу Скрипаля», если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.