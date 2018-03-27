В Конференции по разоружению прокомментировали «дело Скрипаля»

Во вторник, в ходе заседания Конференции по разоружению, США, Великобритания и ряд европейских стран вновь начали дискуссию об инциденте в Солсбери, сообщив о высылке российских дипломатов из своих стран в качестве «меры наказания для РФ».

"Мы продолжаем подчеркивать Москве: дверь для диалога всегда открыта. Но если Россия хочет улучшить отношения, то прежде должна признать свою ответственность за это нападение и прекратить свое агрессивное, безответственное поведение", — сказал постпред США при Конференции Роберт Вуд

В свою очередь, постпред Великобритании Мэттью Роуланд заявил, что Москва пыталась в Солсбери унизить Лондон. «Это была намеренная попытка унизить мою страну со стороны РФ. Мы не будем действовать в спешке и будем с трезвым умом взвешивать все наши действия в ответ на действия РФ. Высылка 23 дипломатов — это только первый шаг. Мы не чувствуем себя униженными, но еще больше укрепились в своих ценностях… Мы рады, что наши действия привели к резонансу со стороны других государств», — сказал он.

Со своей стороны, представитель российской делегации Денис Давыдов вновь указал на вопросы, которые возникают в правовом поле в связи с инцидентом в Солсбери, а также на то, что «химическая формула была в британской лаборатории уже до инцидента в Солсбери, иначе они не смогли бы так быстро определить, какое именно вещество было использовано», при том, что ОЗХО для проверки результатов, полученных в лаборатории Портон Даун, потребуется не менее трех недель.

Он подчеркнул, что Москва хотела бы знать, как давно Великобритания располагает формулой «Новичка» и каким образом она была получена — является ли собственной разработкой или была кем-то передана.

"Химическая формула не позволяет установить страну происхождения вещества. Для этого необходимы стандарты, образцы для сравнения. То есть, для случая с РФ у британских специалистов должны быть образцы «Новичка», полученные непосредственно из РФ. В этой связи возникают те же вопросы, что и с формулой. Судя по цитатам британской стороны, у нее такие образцы есть", — добавил российский дипломат.

Давыдов отметил, что, судя по высказываниям представителей правительства Великобритании, Лондон обладает не только образцами «Новичка», но и дополнительной информацией о его производстве.

"Для столь серьезных обвинений должны быть не менее веские основания. Должна быть достоверная, многократно проверенная по различным каналам информация. А такие вещи за две недели не делаются. Вывод очевиден: правительство Великобритании обладало такой информацией задолго до 4 марта", — сказал он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234, которое Лондон приравнивает к химагенту «Новичок», причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.