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Посол рассказал о дальнейшей судьбе сотрудников консульства в Сиэтле
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Посол рассказал о дальнейшей судьбе сотрудников консульства в Сиэтле 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Сотрудники консульства в Сиэтле, которое должно закрыться 30 марта, или продолжат работу в другом диппредставительстве РФ в США, или вернутся домой, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
В понедельник ряд стран, в том числе США, Эстония, Нидерланды, Дания, Чехия, Франция, Литва, Латвия объявили о высылке российских дипломатов. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
По словам посла, у консульства в Сиэтле нет здания, помещение там арендуется.
"Все сотрудники из генерального консульства продолжат работу или в одном из российских загранучреждений в США, или же они поедут домой", — отметил Антонов.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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