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РФ отреагировала на высылку своего дипломата из Македонии
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Посольство России прокомментировало высылку своего дипломата из Македонии 

РИА Новости
Фото: РИА Новости
Решение Македонии выслать российского дипломата из Скопье ничем не оправдано, а ответственность за последствия этого шага целиком ложится на македонскую сторону, говорится в сообщении посольства РФ в Twitter.
Македония в понедельника приняла решение выслать одного российского дипломата в связи с инцидентом в Солсбери, где был отравлен британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Как пояснил глава македонской дипломатии Никола Димитров, это делается "из солидарности с Великобританией и в целях защиты собственной безопасности".
"Македонское правительство высылает российского дипломата из Скопье. Исключительно недружественный, ничем не оправданный шаг, не имеющий прецедентов в российско-македонских отношениях. Ответственность за его последствия целиком ложится на македонскую сторону", — заявили в российском посольстве.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Македонское правительство @VladaMK высылает российского дипломата из Скопье. Исключительно недружественный, ничем не оправданный шаг, не имеющий прецедентов в российско-македонских отношениях. Ответственность за его последствия целиком ложится на македонскую сторону pic.twitter.com/rONdmeeEsr
— Посольство России МК (@Russian_Emb_MKD) 26 марта 2018 г.
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