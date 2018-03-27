В Сети определились с закрытием консульств США в РФ

Пользователи социальной сети Twitter в ходе голосования, которое было организовано посольством России, приняли решение закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в аккаунте российской дипмиссии. В российском посольстве задали вопрос: «Какое из генеральных консульств США в России вы бы закрыли в случае, если бы у вас была возможность принять такое решение?».
В списке российские дипломаты указали три варианта ответа: консульства США во Владивостоке, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.
В голосовании приняли участие 57 526 человек.
US administration🇺🇸 ordered the closure of the Russian Consulate in Seattle @GK_Seattle🇷🇺. What US Consulate General would you close in @Russia, if it was up to you to decide— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 26 марта 2018 г.
За закрытие консульства в Санкт-Петербурге проголосовали 47% участников опроса.
Второй стала дипмиссия в Екатеринбурге — 35%, третьим — генконсульство во Владивостоке с 18%.
Ранее США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем ста российских дипломатов.
Также американские власти решили закрыть генконсульство России в Сиэтле.
В МИД России заявили, что ответят каждой стране, выславшей дипломатов.