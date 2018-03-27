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Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге
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Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 74.ru
Пользователи Twitter в опросе, проведенном посольством России в США, проголосовали в пользу закрытия американского генерального консульства в Санкт-Петербурге. За такое решение свои голоса отдали 47% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в Twitter российской дипмиссии в Вашингтоне.
Кроме того, 35% участников опроса проголосовали за закрытие генконсульства США в Екатеринбурге, еще 18% высказались за закрытие американской дипмиссии во Владивостоке. В целом в опросе приняли участие 57,5 тыс. респондентов.
Ранее президент США Дональд Трамп распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Выслать дипломатов из России также решили более половины стран Евросоюза, Канада и Украина. Они таким образом выразили солидарность Британии, которая обвиняет Россию в причастности к инциденту.
Посольство РФ в Вашингтоне предложило пользователям принять участие в опросе, чтобы узнать их мнение относительно того, какое американское консульство в России они бы хотели увидеть закрытым в ответ.
Россия отрицает причастность к инциденту в Солсбери, где были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также настаивает на проведении совместного расследования и требует предоставить доказательства и факты, которые бы подтвердили правдоподобность обвинений.
Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не будет терпеть такое хамство, и что адекватный ответ на высылку дипломатов уже прорабатывается.
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