Пользователи Twitter проголосовали за закрытие консульства США в Санкт-Петербурге

Пользователи Twitter в опросе, проведенном посольством России США , проголосовали в пользу закрытия американского генерального консульства в Санкт-Петербурге . За такое решение свои голоса отдали 47% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в Twitter российской дипмиссии в Вашингтоне.

Кроме того, 35% участников опроса проголосовали за закрытие генконсульства США в Екатеринбурге , еще 18% высказались за закрытие американской дипмиссии во Владивостоке . В целом в опросе приняли участие 57,5 тыс. респондентов.

Канада и Ранее президент США Дональд Трамп распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля ». Выслать дипломатов из России также решили более половины стран Евросоюза Украина . Они таким образом выразили солидарность Британии, которая обвиняет Россию в причастности к инциденту.

Посольство РФ в Вашингтоне предложило пользователям принять участие в опросе, чтобы узнать их мнение относительно того, какое американское консульство в России они бы хотели увидеть закрытым в ответ.

Россия отрицает причастность к инциденту в Солсбери, где были обнаружены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, а также настаивает на проведении совместного расследования и требует предоставить доказательства и факты, которые бы подтвердили правдоподобность обвинений.