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Генконсульство России в Сиэтле закроют 30 марта
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Генконсульство России в Сиэтле закроют 30 марта 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Сиэтле закроется 30 марта, заявил в понедельник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.
"С 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле", — сказал он.
Консульство в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в британском Солсбери. В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing».
США в понедельник в связи с «делом Скрипаля» объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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