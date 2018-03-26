Генконсульство России в Сиэтле закроют 30 марта

"С 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле", — сказал он.

Консульство в Сиэтле должно быть закрыто до 2 апреля, сообщил госдепартамент США в понедельник после объявления о высылке российских дипломатов и закрытии диппредставительства в связи с инцидентом в британском Солсбери. В Белом доме в свою очередь пояснили, что выбор закрываемого диппредставительства обусловлен «его близостью к одной из баз подводных лодок и (компании) Boeing ».

США в понедельник в связи с «делом Скрипаля » объявили о решении выслать 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.