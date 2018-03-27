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Американские СМИ удивились опросу российского посольства в Twitter
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Американские СМИ удивились опросу российского посольства в Twitter 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал CNBC назвал прямым вызовом администрации Трампа опрос посольства России в Вашингтоне о том, какое из американских консульств стоит закрыть в РФ.
Прямым вызовом Трампу и его администрации назвал американский телеканал CNBC Twitter-опрос российского посольства в Вашингтоне по поводу того, какое из американских консульств закрыть в РФ — во Владивостоке, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.
«Это прямой вызов решению администрации Трампа выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле», — говорится в сообщении.
Решение о высылке наших дипломатов из российских диппредставительств в США стало актом солидарности с Великобританией в связи с попыткой убийства шпиона MI6 Сергея Скрипаля в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества, в котором обвиняют Москву.
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