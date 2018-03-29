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Россия вынужденно выслала американских дипломатов
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Россия вынужденно выслала американских дипломатов, заявил Слуцкий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действия России по высылке американских дипломатов адекватны и симметричны, но это вынужденная мера, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее в четверг в МИД РФ вызвали посла США, где ему заявили, что, исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персона нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года.
"Ответ России на высылку дипломатов РФ из США абсолютно адекватный и симметричный… Мы вынуждены предпринять зеркальные меры и выслать ровно такое количество американских дипломатов и отозвать согласие на открытие консульства США в Санкт-Петербурге", — цитирует Слуцкого его пресс-служба.
По мнению депутата, такого низкого уровня во взаимоотношениях двух стран не было даже в годы "холодной войны".
"Сейчас, похоже наступила "эра ледникового периода". И вина за это лежит целиком и полностью на американской стороне. Мы призывали и призываем Вашингтон не усугублять дальше эти процессы", — отметил глава международного комитета Госдумы.
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