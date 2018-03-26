И кто теперь в изоляции после атаки в Солсбери? 

Сегодня вечером можно вздохнуть с облегчением. Мало того что реакция Терезы Мэй на инцидент с покушение на убийство на британской земле бывшего российского двойного агента была встречена аплодисментами на родине, так еще и международная реакция вылилась в суровое осуждение России.
К Германии, Франции, Украине и Канаде, которые уже высылают дипломатов, сегодня присоединилась Америка. Дональд Трамп приказал 60 российским дипломатам покинуть страну в ответ на предполагаемое использование Россией нервнопаралитического газа в Солсбери. Представитель Белого дома сказал: «Соединенные Штаты предпринимают эти действия совместно с нашими союзниками и партнерами по НАТО во всем мире в ответ на использование Россией химического оружия военного назначения на территории Соединенного Королевства».
Это самая большая когда-либо проводившаяся высылка российских разведчиков. Она случилась после нескольких совместных заявлений в поддержку вывода британского правительства, что единственным правдоподобным объяснением использования химического оружия в Солсбери может быть только то, что российское правительство стояло за этим нападением.
Борис Джонсон быстро провозгласил, что международный ответ стал «экстраординарной» акцией. Особенно радует Уайтхолл, что одним из мотивов нападения могло быть желание Путина использовать положение Британии в мире после Брексита.
Будут ли союзники Соединенного Королевства по-прежнему поддерживать Британию, которая отвергла их на выборах? Ответ прозвучал громко и ясно. Да! Отчасти благодаря тому, что Тереза Мэй постоянно занимается этим происшествием, испытание силой Британия прошла с блестящим результатом.