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Венгрия вышлет одного российского дипломата
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Венгрия вышлет одного российского дипломата 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Парламентская газета
Венгрия стала 16-й страной Евросоюза, которая решила выслать российских дипломатов в связи с так называемым делом Скрипаля. Будапешт ограничился одним человеком, который, якобы, совмещает дипломатическую деятельность с разведывательной.
"Основываясь на том, что обсуждалось во время встречи Европейского совета, Венгрия выдворяет российского дипломата, также осуществляющего разведывательную деятельность", — цитирует РИА Новости официальное заявление министерства иностранных дел страны.
Напомним, ранее 15 стран Европейского союза, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о выдворении из стран российских дипломатов в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвинил в этом инциденте Москву, Кремль решительно отверг все подозрения.
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