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Захарова увидела за действиями ЕС тень НАТО
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Захарова увидела за действиями ЕС тень НАТО 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
За действиями Европейского союза стоит НАТО. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.
По ее мнению, Североатлантический альянс пользуется палочной дисциплиной и намерен демонизировать Россию.
"ЕС — это красивая политическая надстройка, за которой стоит мощнейшая махина Североатлантического альянса. Это основная задача демонизации России, которая была поставлена. То, что мы сейчас видим, это продолжение долгосрочной программы по просто оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны, это вопрос россиян и русского народа", — отметила она.
По словам Захаровой, Россия примет решение по каждой стране, которая высылает дипломатов, а также ответит на закрытие генконсульства в Сиэтле.
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