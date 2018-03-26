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Захарова: за провокацией в Солсбери стоят мощные силы
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Захарова: за провокацией в Солсбери стоят силы в США и Британии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за провокацией в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, стоят мощные силы в США и Великобритании, сообщает РИА "Новости".
Об этом она заявила в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании", — сказала Захарова.
Она также выразила мнение, что мотивом является продолжение "абсолютного наступления" на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.
26 марта ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
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