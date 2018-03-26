Захарова: за провокацией в Солсбери стоят мощные силы

"На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании", — сказала Захарова.

Об этом она заявила в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1".