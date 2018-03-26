Посольство РФ назвало недопустимым отказ Лондона предоставлять информацию по Скрипалям

ЛОНДОН, 26 марта. / ТАСС /. Дальнейший отказ предоставлять консульский доступ к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленных, как утверждает Лондон, в Солсбери 4 марта, будет недопустимым со всех точек зрения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве России в Великобритании.

"С учетом того, что с момента исчезновения российских граждан прошло более 20 дней, дальнейшая задержка с предоставлением этой информации будет неприемлемой со всех точек зрения. Мы продолжаем требовать доступа к нашим согражданам и раскрытия полной информации о ведущемся расследовании и лечении, которое получают господин и госпожа Скрипаль", — сказал представитель диппредставительства.