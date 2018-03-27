В Госдуме назвали украинских пограничников пиратами после задержания судна из Крыма

Михаил Шеремет. Задержание крымского рыболовецкого судна украинскими пограничниками является явной провокацией. Об этом заявил депутат Госдумы

«Это явная провокация со стороны Украины. Им ещё придётся извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу», — приводит слова Шеремета РИА Новости.

Он заявил, что такими захватами иностранных судов власти Украины отдаляют страну от цивилизованных и демократических стран.

По его словам, это недружественные действия по отношению к России

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании российского судна «Норд», на борту которого находились 10 человек.