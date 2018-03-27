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Антонов: Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв
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Антонов: Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв 

Газета.Ru 20 минут назад
Фото: Газета.Ru
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на массовую высылку дипломатов из стран Запада. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Соединенных Штатах.
"Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", — сказал Антонов.
По его словам масштаб ущерба и его информационное сопровождение были настолько велики, что скорее всего, высылка дипломатов была спланирована заранее. Антонов отметил, что обоснование закрытия генконсульства России в Сиэтле не имеет ничего общего с поводом для выдворения российских дипломатов.
"Официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие Генерального консульства России его «близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика — „Боинга“. Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента [Сергея] Скрипаля и его дочери?» — сказал Антонов.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо высылку российских дипломатов.
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