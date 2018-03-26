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МИД РФ: Запад начал абсолютное наступление на Россию
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МИД РФ: Запад начал абсолютное наступление на Россию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
За провокацией в британском городе Солсбери, где были найдены в бессознательном состоянии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, стоят мощные силы США и Великобритании, которые начали «абсолютное наступление» на Россию. Об этом заявила 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, выступая на телеканале «Россия 1», что 26 марта было объявлено о высылке российских дипломатов из США, Канады, 14 стран Евросоюза, а также из Албании, Норвегии Украины.
"Не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании", — заявила Захарова.
По ее словам, таким образом Запад начал «абсолютное наступление на Россию» на пропагандистском, информационном, политическом и других направлениях.
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