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Кандидат в премьеры Италии критикует высылку из страны российских дипломатов
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Кандидат в премьеры Италии критикует высылку из страны российских дипломатов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Кандидат в премьера Италии от правоцентристской коалиции Маттео Сальвини выступил с критикой решением кабинета Паоло Джентилони выслать из стран в связи с «делом Скрипаля» двух российских дипломатов.
«Изоляция и бойкот России, а также возобновление экономических санкций и высылка дипломатов не решают проблем, а только их усугубляют», — написал он в Facebook.
«Я предпочитаю диалог, — добавил политик. — Хочется иметь правительство, работающее ради мирного будущего, развития и безопасности. Или я хочу слишком многого?».
Сообщение о высылке из Италии двух российских дипломатов было опубликовано в понедельник на сайте МИД страны.
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