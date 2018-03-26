Кандидат в премьеры Италии критикует высылку из страны российских дипломатов

Кандидат в премьера Италии от правоцентристской коалиции Маттео Сальвини выступил с критикой решением кабинета Паоло Джентилони выслать из стран в связи с «делом Скрипаля» двух российских дипломатов.

«Изоляция и бойкот России , а также возобновление экономических санкций и высылка дипломатов не решают проблем, а только их усугубляют», — написал он в Facebook.

«Я предпочитаю диалог, — добавил политик. — Хочется иметь правительство, работающее ради мирного будущего, развития и безопасности. Или я хочу слишком многого?».

Сообщение о высылке из Италии двух российских дипломатов было опубликовано в понедельник на сайте МИД страны.