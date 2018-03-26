Источник: Бельгия рассмотрит вопрос о мерах в отношении России завтра 

Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Вопрос будет рассмотрен во вторник кабинетом министров в узком составе», — рассказал собеседник агентства.
Он заявил, что ситуация осложнена тем, что российские дипломаты в Бельгии имеют также аккредитацию при Евросоюзе и НАТО, поэтому их массовая высылка в случае ответных мер со стороны РФ означала бы «оголение бельгийского дипломатического представительства» в России.
Ранее Украина заявила о высылке 13 российских дипломатов в качестве солидарности с Великобританией. При этом количество высылаемых дипломатов из Украины превышает количество высылаемых дипломатов из таких европейских государств, как Франция, Германия, Испания и других за исключением Великобритании.
Позже украинский МИД обвинил дипломатов РФ в сотрудничестве с российскими спецслужбами.