Бельгия вышлет дипломатов РФ 

Бельгия объявит о высылке из страны российских дипломатов, сообщает Sky.
По информации канала, уже сегодня политическое руководство Бельгии выразит солидарность с мерами Великобритании и ряда других стран по делу об отравлении шпиона Сергея Скрипаля.
Также о решении выслать дипломатов РФ сегодня объявит Ирландия. Накануне глава местного Минфина Паскел Донахью призвал обдумать высылку дипломатов, так как иначе партнеры страны «могут спросить», почему она не поддерживает своих союзников.
14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия виновна в отравлении шпиона, а также создании угрозы для жизней других британцев. В связи с этим Великобритания в течение недели вышлет 23 российских дипломатов, которые якобы работают на российскую разведку, не отправит ни одно официальное лицо страны на Чемпионат мира и отменяет приглашение министра Лаврова в Лондон.
Накануне дипломатов РФ выслали 16 стран Европейского союза, США, Канада, Украина, Норвегия и некоторые другие страны, выразив таким образом солидарность с Великобританией.