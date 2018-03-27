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Бельгия может выслать до двух российских дипломатов
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Бельгия может выслать до двух российских дипломатов 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Бельгия в качестве "меры солидарности" с Великобританией в связи с инцидентом в Солсбери может выслать "одного-двух" дипломатов РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.
Правительство Бельгии уже в течение двух часов проводит экстренное заседание в узком составе — с участием премьер-министра, министра иностранных дел и глав силовых ведомств. По итогам, как ожидается, будет объявлено о "мерах солидарности" с Великобританией.
"Ожидается решение о высылке одного-двух дипломатов", — сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель перед началом заседания заявил, что возможные меры реагирования со стороны Евросоюза и НАТО в связи с инцидентом в Солсбери не должны восприниматься как решения, принятые правительством Бельгии. По словам Мишеля, "не должно быть смешивания двухсторонних рамок и решения, которое мы примем, с тем, что мы (Бельгия) являемся местом нахождения штаб-квартир Европейского союза и НАТО".
Ранее ряд стран Евросоюза, США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие страны, а также НАТО приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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