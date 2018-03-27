Бельгия может выслать до двух российских дипломатов 

"Ожидается решение о высылке одного-двух дипломатов", — сказал собеседник агентства.

Правительство Бельгии уже в течение двух часов проводит экстренное заседание в узком составе — с участием премьер-министра, министра иностранных дел и глав силовых ведомств. По итогам, как ожидается, будет объявлено о "мерах солидарности" с Великобританией.