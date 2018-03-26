Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан 

ТАСС: последние новости

СМИ: лаборатория в Портон-Дауне отрицает какую-либо причастность к отравлению Скрипаля

Турция выступает за проведение расследования по делу Скрипаля

США хотят иметь отношения сотрудничества с РФ, но это зависит от Москвы