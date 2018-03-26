Выдворение сотрудника «Аэрофлота» из Риги не отразится на рейсах компании

Ранее в понедельник МИД Латвии принял решение выдворить из страны второго секретаря посольства РФ и сотрудника компании «Аэрофлот» в связи с инцидентом в Солсбери.

"Выдворение сотрудника на рейсах авиакомпании не отразится", — сказал собеседник агентства.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Авиакомпания выполняет регулярные рейсы по маршруту Москва-Рига несколько раз в сути.