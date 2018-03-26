Канцелярия Мэй: министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые возможные меры против РФ

"Министрам иностранных дел было поручено рассмотреть вопрос принятия каких-либо дополнительных мер, их попросили доложить об этом к июньскому заседанию Евросовета", — сказал представитель британского премьера.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.