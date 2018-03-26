Ещё
Канцелярия Мэй: министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые возможные меры против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канцелярия Мэй: министры иностранных дел ЕС рассмотрят новые возможные меры против РФ 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят дальнейшие возможные меры против России, которые могут быть приняты на заседании Европейского совета в июне. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, передает агентство Reuters.
"Министрам иностранных дел было поручено рассмотреть вопрос принятия каких-либо дополнительных мер, их попросили доложить об этом к июньскому заседанию Евросовета", — сказал представитель британского премьера.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.
Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
ТАСС: последние новости
Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан Турция выступает за проведение расследования по делу Скрипаля США хотят иметь отношения сотрудничества с РФ, но это зависит от Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»348
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ320
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово106
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ93
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине75
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение