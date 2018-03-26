Мэй: Скрипаль и его дочь могут никогда не поправиться

"Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — сказала Мэй в парламенте.

Как передает Reuters, по словам Мэй, от действия нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Скрипаль, могли пострадать более 130 человек.