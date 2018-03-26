Ещё
Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери 

РИА Новости 2 часа назад
ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Экс-сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии, возможно, они никогда не поправятся полностью, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
Источник в МИД рассказал о готовящемся ответе на высылку дипломатов Меры по высылке российских дипломатов являются временными, считает Чепа Посольство в США спросило в Twitter, какое генконсульство США закрыть в РФ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России анонсировали «ответ каждому»356
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ320
США закрывают консульство РФ по неожиданной причине
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово103
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ89
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
00:45
Еще три страны сообщили о высылке дипломатов РФ
Политика В мире
03:34
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной
Шоу-бизнес
04:07
В СК объяснили «секретность» при выдаче тел в Кемерово
Пожары Происшествия
00:34
Уточнено происхождение рельефа Луны
Наука и техника Наука
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:08
Кадыров приехал на место пожара в Грозном
Пожары Происшествия
00:45
Новый антироссийский шаг
Политика Статьи
04:56
В «Зимней вишне» нечем было тушить пожар
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение