Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери

"Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.