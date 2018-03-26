Мэй рассказала о состоянии Скрипаля и его дочери 

ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости. Экс-сотрудник ГРУ, работавший на британскую разведку, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия находятся в больнице в критическом состоянии, возможно, они никогда не поправятся полностью, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.