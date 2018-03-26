Россотрудничество отвергло все обвинения в адрес высылаемого из США главы РЦНК

"Это создает не самую лучшую атмосферу, но мы будем стараться, поскольку занимаемся культурой, вопросами образования и науки и никак какими-то другими функциями, — заявила ТАСС в понедельник Митрофанова. — Будем стараться поддерживать деятельность на том же уровне".