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Россотрудничество отвергло все обвинения в адрес высылаемого из США главы РЦНК
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Россотрудничество отвергло все обвинения в адрес высылаемого из США главы РЦНК 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова отвергла обвинения в сомнительной деятельности высылаемого из США руководителя Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Вашингтоне.
"Это создает не самую лучшую атмосферу, но мы будем стараться, поскольку занимаемся культурой, вопросами образования и науки и никак какими-то другими функциями, — заявила ТАСС в понедельник Митрофанова. — Будем стараться поддерживать деятельность на том же уровне".
26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Франция, Польша и Канада высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва — по три, Дания, Италия, Нидерланды, Албания, Испания — по два, Финляндия, Латвия, Эстония, Румыния, Хорватия и Швеция — по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов «в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС». В МИД РФ уже заявили, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.
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