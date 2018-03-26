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Хантсман назвал решение по дипломатам крупнейшей высылкой сотрудников спецслужб
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Хантсман назвал решение по дипломатам крупнейшей высылкой сотрудников спецслужб 

BFM.RU 2 часа назад
Это крупнейшая в истории США высылка сотрудников спецслужб России. Так посол США в РФ Джон Хантсман прокомментировал высылку российских дипломатов из Соединенных Штатов, передает РИА Новости.
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о высылке десятков представителей спецслужб России из США наряду с закрытием консульства (России) в Сиэтле. Это самая масштабная высылка представителей спецслужб (РФ) в истории США», — говорится в заявлении Хантсмана. Он подчеркнул, что США предприняли такие действия совместно с «партнерами по НАТО и в мире в целом». Посол также сообщил, что Америка оставляет за собой право на дальнейшие меры, если РФ ответит на «справедливый шаг» выслать российских дипломатов.
В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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