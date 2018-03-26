Мексика готова присоединиться к санкциям по «делу Скрипаля» 

Правительство Мексики категорически осуждает атаку на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Срипаля с использованием химического оружия и предупреждает о возможности введения дипломатических санкций. Об этом говорится в заявлении МИД латиноамериканской страны.
В сообщении отмечается, что Лондон связывает данную атаку с правительством России. «Правительство Мексики будет внимательно следить за расследованием и в случае подтверждения причастности или вмешательства какого-либо государства оставляет за собой право принять дипломатические меры, которые посчитает нужными, включая объявление дипломатов в Мексике персонами нон грата», — заявляет МИД.
Ранее стало известно, что 14 стран Евросоюза, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов. Кроме того, Вашингтон объявил о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. В Кремле уже заявили, что в сложившейся ситуации Москва, как и прежде будет действовать по принципу взаимности.