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Спецслужбы Чехии проверят, хранился и разрабатывался ли «Новичок» в стране
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Спецслужбы Чехии проверят, хранился и разрабатывался ли «Новичок» в стране 

РИА Новости 47 минут назад
ПРАГА, 26 мар — РИА Новости. Чешский президент Милош Земан в связи с «делом Скрипаля» поручил главе республиканской контрразведки проверить возможную разработку или складирование на территории страны нервно-паралитического вещества «Новичок», сообщил на сайте Пражского града пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан принял в понедельник 26 марта 2018 в замке Ланы Михала Коуделку, директора Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка). Президент республики поручил СБИ, чтобы выяснила вопрос о том, если на территории страны разрабатывалось или складировалось нервно-паралитического вещество «Новичок», как в промышленных, так и в научно-технических организациях", — сообщил Овчачек.
Одновременно пресс-секретарь сообщил без дальнейших подробностей, что Земан принял также министра обороны республики Карлу Шлехтову.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом из группы «Новичок» причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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