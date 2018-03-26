Спецслужбы Чехии проверят, хранился и разрабатывался ли «Новичок» в стране

"Президент республики Милош Земан принял в понедельник 26 марта 2018 в замке Ланы Михала Коуделку, директора Служба безопасности и информации (СБИ, контрразведка). Президент республики поручил СБИ, чтобы выяснила вопрос о том, если на территории страны разрабатывалось или складировалось нервно-паралитического вещество «Новичок», как в промышленных, так и в научно-технических организациях", — сообщил Овчачек.

Одновременно пресс-секретарь сообщил без дальнейших подробностей, что Земан принял также министра обороны республики Карлу Шлехтову.