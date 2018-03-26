Новый антироссийский шаг

Новый резко антироссийский шаг санкционировал лично Трамп

Запад после некоторых колебаний исполнил то, чем грозил Москве . Под предлогом «дела Скрипаля » страны ЕС высылают 14 наших дипломатов, Канада — четырех, а США — целых шестьдесят. Трамп лично санкционировал высылку дипломатов и закрытие одного из генконсульств. Россия уже обозначила свою реакцию и принцип, в соответствии с которым на эти шаги будет дан ответ.

К утру понедельника в Брюсселе ожидали, что как минимум 10 европейских стран могут принять меры в отношении России в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. На прошлой неделе британская пресса сообщала, что число таких стран может достичь двух десятков. Великобритания объявила о высылке еще на прошлой неделе.

Латвия, Естественно, к этому списку примкнули и прибалты ­— Литва Эстония , но число персон нон-грата у них разное. Литва выдворяет трех наших. Латвия и Эстония вышлют по одному сотруднику дипмиссии.

«В свете последних выводов Европейского совета… двое работающих в Нидерландах «сотрудников российской разведки» будут высланы», — приводит РИА «Новости» выдержку из письма министра иностранных дел королевства Стефа Блока и главы МВД Кайсы Оллонгрен в парламент. Данию покинут двое сотрудников российской миссии. Правительство Нидерландов высылает тоже двоих россиян — они должны уехать в течение двух недель.

Двух российских дипломатов также высылает Италия. Румыния и Финляндия вышлют по одному дипломату. Германия, Польша и Франция вышлют четырех российских представителей.

Решил выслать наших дипломатов и Киев. Причем, сразу 13. Кстати, за четыре года, миновавших после Евромайдана, высылка дипломатов была крайней редкостью для наших отношений. Такого не было уже несколько лет. Так, 13 июля 2015 года МИД Украины нотой сообщил об объявлении персоной нон грата и. о. генконсула РФ в Одессе и о том, что российский дипломат уже покинул страну. 1 сентября из России в ответ был выслан украинский дипломат Игорь Федикевич, который работал в консульстве в Петербурге . Других подобных скандалов не было.

Европейцев более чем масштабно поддержали США. В понедельник администрация Дональда Трампа объявила: в связи с «делом Скрипаля» из США в недельный срок будут высланы 60 российских дипломатов. Среди них — 48 сотрудников посольств и консульств, а также 12 сотрудников постпредства в ООН . Будет закрыто одно из российских генконсульств — в Сиэтле. К слову, сообщение о высылке прозвучало сразу после того, как представитель Белого дома выразил России соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Действия соседа-сверхдержавы поддержала и Канада. В связи с делом Скрипаля Оттава высылает четырех российских дипломатов.

Соединенные Штаты понимают, что в случае высылки наших дипломатов «будет существенное обострение отношений», которое может дойти чуть ли не до состояния, близкого к войне, — подчеркивал ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД политолог Сергей Караганов . Он выражал надежду, что «у американцев хватит ума» не предпринимать горячих шагов. Однако «сейчас у них такая странная и оголтелая публика, что может и не хватить», допустил эксперт.

И вот теперь решение принято, причем, как подчеркнули в Белом доме, оно санкционировано лично Трампом. Президент США распорядился после «нескольких встреч со своей командой на минувшей неделе», — сообщило ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Это серьезный удар по количественному и качественному составу дипмиссии — ответил на решение Белого дома посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов . Посол добавил, что Москва предпримет все необходимые действия для того, чтобы высланные россияне «смогли спокойно покинуть США в установленные сроки».

Страны ЕС и НАТО выразили «провокационный жест пресловутой солидарности», резюмировали в российском МИДе.

Ведомство Сергея Лаврова особо выделило роль Лондона — британские власти отказались от предметного взаимодействию по делу Скрипаля, фактически заняв «предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию». В МИД напомнили, что в случае с отравлением бывшего полковника ГРУ и его дочери, «речь идет о покушении на жизни российских граждан на территории Великобритании».

«У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону, нет никакой информации на данный счет», — констатировало внешнеполитическое ведомство России.

Недружественный шаг стран Запада не пройдет бесследно, — говорится в заявлении МИД.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил принцип, который будет применяться Россией при ответе на действия Запада. «Разумеется, Россия как и прежде будет руководствоваться принципом взаимности», — передает его слова РИА «Новости». Песков добавил, что российским властям предстоит проанализировать ситуацию с высылкой дипломатов из ряда стран, займется этим в первую очередь МИД, который представит президенту России предложения об ответных шагах.

«Окончательное решение будет приниматься главой государства», — добавил он.

К российской реакции загодя готовятся в Вашингтоне. Источник в администрации Трампа сообщил: США «готовы предпринять дополнительные шаги», если Москва примет ответные меры.