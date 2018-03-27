Мэй пообещала новые антироссийские меры

Из сообщения сотруднкика премьерской канцелярии следует, что в понедельник «был важный момент в нашем (Британии — прим. ВЗГЛЯД) ответе на этот безрассудный акт агрессии», однако «предстоит еще многое сделать по мере того, как мы взаимодействуем с международными партнерами по долгосрочным ответным мерам на ту проблему, которую создала Россия », передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters

Напомним, Британия обвинила Россию в применении химического оружия на своей территории, в результате чего якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге

В знак солидарности с Британией полтора десятка стран ЕС , а также Украина США и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов.

В Кремле заявили, что Россия ответит на эти действия.