Мэй пообещала новые антироссийские меры 

Великобритания продолжит принимать антироссийские меры в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, изложив основные тезисы Терезы Мэй на состоявшемся заседании кабинета министров.
Из сообщения сотруднкика премьерской канцелярии следует, что в понедельник «был важный момент в нашем (Британии — прим. ВЗГЛЯД) ответе на этот безрассудный акт агрессии», однако «предстоит еще многое сделать по мере того, как мы взаимодействуем с международными партнерами по долгосрочным ответным мерам на ту проблему, которую создала Россия», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.
Напомним, Британия обвинила Россию в применении химического оружия на своей территории, в результате чего якобы был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.
Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. После этого Москва также объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов и закрыла генконсульство в Петербурге.
В знак солидарности с Британией полтора десятка стран ЕС, а также Украина, США и ряд других стран объявили о высылке российских дипломатов.
В Кремле заявили, что Россия ответит на эти действия.