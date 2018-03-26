Австрия не стала присоединяться к высылке дипломатов РФ

Австрия отказалась высылать российских дипломатов, но при этом поддержала высылку дипломатов странами ЕС, передает «Газета.ру».
Как сообщил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь, Австрия «намерена держать открытыми каналы диалога с Россией».
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«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — заявил Лаунски-Тиффенталь.
Ранее о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией в связи с «делом Скрипаля» объявили 14 стран Евросоюза, США, Канада и Украина.