Екатеринбург в списке: россиянам предложили выбрать, в каком городе закрыть американское консульство 

Российское посольство в Соединенных Штатах Америки предложило россиянам в своем Twitter проголосовать за то, в каком городе они хотели бы закрыть американское генконсульство в России. На выбор предоставили три варианта: Екатеринбург, Санкт-Петербург и Владивосток.
Это стало ответом на решение американских властей выдворить из США большую группу российских дипломатов, а также закрыть генеральное консульство России в Сиэтле. Акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву, сообщает ТАСС.
«Администрация США распорядилась закрыть российское консульство в Сиэтле. Какое Генеральное консульство США в России вы бы закрыли? — спросили в Twitter российские дипломаты.
Объявленное голосование закончится завтра во второй половине дня.
Ранее мы писали, что американское генконсульство в Екатеринбурге в 2018 году будет вынуждено сократить выдачу виз. Генеральный консул Пол Картер объяснил это уменьшением штата сотрудников.