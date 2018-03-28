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Екатеринбург на втором месте: интернет-пользователи решили, в каком городе закрыть консульство США
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Екатеринбург на втором месте: интернет-пользователи решили, в каком городе закрыть консульство США 

e1.ru 28 марта 2018
Фото: e1.ru
Закончилось голосование за то, в каком городе нужно закрыть американское генконсульство. Напомним, это голосование устроило в Twitter российское посольство в США. Это стало ответом на объявление американцев о решении закрыть наше генеральное консульство в Сиэтле. Российские дипломаты решили подойти к вопросу креативно и предложили выбрать город, в котором закроют консульство, самим россиянам.
В итоге проголосовало 57 526 пользователей, и большинство из них посчитали, что нужно закрыть консульство США в Санкт-Петербурге. Екатеринбург оказался на втором месте — за него высказались 35% россиян. А за Владивосток — только 18%.
Ранее мы писали, что американское генконсульство в Екатеринбурге в 2018 году будет вынуждено сократить выдачу виз. Генеральный консул Пол Картер объяснил это уменьшением штата сотрудников.
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