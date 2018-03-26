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Трамп отмалчивается в вопросе с дипломатами РФ
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Трамп никак не прокомментировал высылку дипломатов РФ 

Рамблер 1 час назад
Президент США Дональд Трамп пока сохраняет молчание относительно высылке 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Последняя запись в Twitter, где Трамп обычно делится последними новостями, посвящена фейкам.
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Ранее стало известно, что в знак солидарности с Великобританией власти США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэттле. Выслать российских дипломатов решили также 14 стран Евросоюза, Украина и Канада.
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