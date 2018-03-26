Трамп отмалчивается в вопросе с дипломатами РФ

Президент США Дональд Трамп пока сохраняет молчание относительно высылке 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Последняя запись в Twitter, где Трамп обычно делится последними новостями, посвящена фейкам.
So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 марта 2018 г.
Ранее стало известно, что в знак солидарности с Великобританией власти США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и о закрытии генконсульства России в Сиэттле. Выслать российских дипломатов решили также 14 стран Евросоюза, Украина и Канада.