Трамп отмалчивается в вопросе с дипломатами РФ

Трамп никак не прокомментировал высылку дипломатов РФ

Президент США Дональд Трамп пока сохраняет молчание относительно высылке 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Последняя запись в Twitter, где Трамп обычно делится последними новостями, посвящена фейкам.

So much Fake News. Never been more voluminous or more inaccurate. But through it all, our country is doing great!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 марта 2018 г.