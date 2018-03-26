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В Австрии объяснили решение не высылать российских дипломатов
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В Австрии объяснили решение не высылать российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
Австрия не станет высылать российских дипломатов из страны и намерена продолжать диалог с Россией. Об этом завил представитель австрийского правительства Петер Лаунски-Тиффенталь. «Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — приводит РИА Новости его слова.
При этом он отметил, что Австрия поддерживает решение об отзыве посла Европейского союза из Москвы.
26 марта США, Канада и 14 стран Европейского союза объявили о высылке дипломатов России в связи с делом об отравлении в Солсбери.
Британский премьер Тереза Мэй приветствовала данное решение, а в ЕС не исключили принятие дальнейших мер против российской стороны после высылки дипломатов.
RT на русском: последние новости
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