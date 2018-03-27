Ещё
МИД Австрии отказался высылать российских дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Австрии отказался высылать российских дипломатов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«То, что касается высылки дипломатов, решается самостоятельно каждым государством на двустороннем уровне. Страны ЕС отреагировали по-разному. Австрийское правительство решило не идти на этот шаг», — цитирует телеканал OE1 Кнайсль.
По словам высокопоставленного дипломата, необходимо дождаться прояснения ситуации, поскольку нет доказательства причастности России к инциденту. В этой связи Вена ждет заключения экспертов. «Все изменяется», — с оптимизмом заключила министр.
Напомним, шестнадцать стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в рамках «евроатлантической солидарности» с Великобританией. Лондон, не дожидаясь заключения экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), обвинил Россию в отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Российская сторона все инсинуации в свой адрес отрицает.
Российская Газета: последние новости
Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку Двух российских дипломатов вышлют из Италии Лавров обвинил США в колоссальном шантаже европейских стран
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД47
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»599
Витас арестован13
Тулеев попросил прощения у Путина444
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева224
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
02:16
Снегопад не повлиял на работу МЦК
Новости Москвы
02:24
Участница митинга в Кемерове опровергла слухи о числе жертв трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»
Другое
02:16
Назван самый теплый день года в Москве
Погода Новости Москвы
01:21
Москвичи почтят память погибших в Кемерово
Новости Москвы
05:32
Москвичей попросили пересесть на ОТ
Новости Москвы Общество
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение