МИД Австрии отказался высылать российских дипломатов 

«То, что касается высылки дипломатов, решается самостоятельно каждым государством на двустороннем уровне. Страны ЕС отреагировали по-разному. Австрийское правительство решило не идти на этот шаг», — цитирует телеканал OE1 Кнайсль.
По словам высокопоставленного дипломата, необходимо дождаться прояснения ситуации, поскольку нет доказательства причастности России к инциденту. В этой связи Вена ждет заключения экспертов. «Все изменяется», — с оптимизмом заключила министр.
Напомним, шестнадцать стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в рамках «евроатлантической солидарности» с Великобританией. Лондон, не дожидаясь заключения экспертов ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), обвинил Россию в отравлении в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Российская сторона все инсинуации в свой адрес отрицает.