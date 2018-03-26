Страны ЕС примут меры по борьбе с химическими и биологическими рисками

"Европейские страны примут меры по усилению противостояния химическим, биологическим, радиационным и ядерным рискам, равно как и меры по усилению своей способности бороться с кибератаками. Мы решили, что обсудим прогресс в июне. Министры иностранных дел должны будут отчитаться в преддверии следующего совета", — сказала Мэй.