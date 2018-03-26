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Страны ЕС примут меры по борьбе с химическими и биологическими рисками
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Страны ЕС примут меры по борьбе с химическими и биологическими рисками 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 26 мар — РИА Новости, Мария Табак. Страны ЕС в свете инцидента в британском Солсбери договорились принять меры по борьбе с химическими, биологическими, ядерными, радиационными и киберрисками, прогресс обсудят в июне, сообщила в понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Европейские страны примут меры по усилению противостояния химическим, биологическим, радиационным и ядерным рискам, равно как и меры по усилению своей способности бороться с кибератаками. Мы решили, что обсудим прогресс в июне. Министры иностранных дел должны будут отчитаться в преддверии следующего совета", — сказала Мэй.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
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