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Источник: в общественных местах в Солсбери проведут дезинфекцию
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Источник: в общественных местах в Солсбери проведут дезинфекцию 

RT на русском 1 час назад
В британском Солсбери, где произошло отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, проведут дезинфекцию в публичных местах. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на осведомлённый источник.
Отмечается, что дезинфекция будет проведена в ближайшие несколько дней и начнётся с ресторана Zizzi, где предположительно были отравлены Скрипали. Также будут продезинфецированы другие здания, куда имеется публичный доступ.
Сообщается, что дезинфекция является мерой предосторожности, угрозы для населения нет.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что учёные Портон-Дауна смогли идентифицировать химическое вещество, которым в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия как средство группы «Новичок».
RT на русском: последние новости
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