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Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
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СМИ: Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
После своего первого зарубежного визита, который прошел в Китай, лидер КНДР Ким Чен Ын скорее всего поедет в Россию. Такую возможность озвучили южнокорейские и японские СМИ. В Москве эти слухи называют беспочвенными.
>> Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
Напомним, что 25-28 марта северокорейский вождь Ким Чен Ын с супругой посетил Китай, где в Пекине встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров стороны заявили и намерении развивать двусторонние отношения и крепости "братских уз". 27 апреля у Ким Чен Ына в Пханмунчжоме запланирован саммит с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а на май намечена встреча с президентом США Дональдом Трампом.
Сразу несколько южнокорейских и японских изданий, ссылаясь на мнения различных экспертов, сообщили, что теперь у Ким Чен Ына на очереди поездка в Россию. Ряд газет даже ссылаются на какие-то неназванные источники, у которых якобы есть информация о подготовке российско-северокорейского саммита. Были также выдвинуты предположения, что глава МИД КНДР Ли Ён Хо, который через несколько дней прибудет в Москву, будет согласовывать детали встречи на высшем уровне.
В Кремле опровергли подготовку к саммиту с лидером КНДР. Тем не менее в Сеуле и Токио по-прежнему говорят о возможности очередного "блиц-визита" Ким Чен Ына, который на этот раз прибудет в РФ.
Впрочем, источники "РГ" отметили, что визит не так просто организовать и удержать в тайне.
"Мне ничего не известно о подготовке приезда Ким Чен Ына. У Кима уже давно есть приглашение посетить Россию, так что теоретически все возможно, но на подготовку требуется немало времени, так что не стоит ждать появления Кима в Москве или даже во Владивостоке в ближайшее время", — заявил "РГ" источник в государственных структурах РФ.
Есть мнение, что о визите Кима в РФ можно будет говорить после межкорейского и американо-северокорейских саммитов, то есть после мая. "С моей точки зрения нам надо дождаться результатов встреч Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином и Трампом, а только после этого рассуждать о возможности встречи с Владимиром Путиным", — цитирует газета The Korea Times слова бывшего профессора политологии сеульского университета Кёнхи Ли Чжин Гона.
Отметим, что в предыдущий раз встреча лидеров России и КНДР произошла в августе 2011 года, когда отец Ким Чен Ына Ким Чен Ир приехал в РФ. Насколько известно, до сих пор российские официальные лица вообще не общались с Ким Чен Ыном после того, как он в конце 2011 г. занял пост главы КНДР.
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