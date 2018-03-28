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Делегации КНДР, Южной Кореи и США провели в Финляндии три встречи
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Делегации КНДР, Южной Кореи и США провели в Финляндии три встречи 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Делегации КНДР, Южной Кореи и США провели в Финляндии три встречи на уровне МИД, заявил в среду член группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.
Группа экспертов оказывает поддержку работе комитета СБ ООН 1718, который осуществляет мониторинг выполнения резолюций в отношении КНДР.
"В Финляндии проходили три встречи. КНДР была представлена на уровне заместителя директора департамента США МИД", — сказал Кику, выступая на организованной РСМД встрече на тему «Возможна ли единая Корея? Разрешение ядерной проблемы и позиции региональных игроков».
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