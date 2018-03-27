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Тереза Мэй пообещала принять новые антироссийские меры
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Тереза Мэй пообещала принять новые антироссийские меры 

BFM.RU 27 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Великобритания намерена и далее продолжать принимать антироссийские меры в ответ на дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства, изложив основные тезисы Терезы Мэй на состоявшемся заседании кабинета министров, передает ТАСС.
«Вчера был важный момент в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии. Но предстоит еще многое сделать по мере того, как мы взаимодействуем с международными партнерами по долгосрочным ответным мерам на ту проблему, которую создала Россия», — сказал сотрудник премьерской канцелярии.
Как было отмечено, Мэй заявила членам британского кабмина, что выдворение более чем 115 российских дипломатов из 23 стран призвано продемонстрировать Кремлю, что Запад не потерпит попыток попрания международного права. По ее словам, в основе предпринятых странами шагов против России лежит не только солидарность, но осознание ими угрозы. Накануне представитель Мэй заявил о том, что министры иностранных дел Евросоюза рассмотрят дальнейшие возможные меры против России, которые могут быть приняты на июньском саммите ЕС.
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