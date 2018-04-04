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Советский генерал заявил об угрозе «последней войны в истории человечества»
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Советский генерал заявил об угрозе «последней войны в истории человечества» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР Евгений Бужинский считает, что отношения России и Запада после отравления Скрипаля ухудшились даже по сравнению с холодной войной, и могут скатиться до «последней войны в истории человечества».
Глава российского Сергей Лавров заявил, что неписаный кодекс поведения между СССР и Западом, исходивший из угрозы взаимного ядерного уничтожения, перестал действовать, посетовав, что современные отношения стали более нестабильными и непредсказуемыми, пишет Times.
По словам министра, «сейчас многие говорят о холодной войне», однако ситуация в настоящее время «хуже, чем была во времена классической холодной войны, потому что тогда были какие-то правила, и какие-то приличия соблюдались».
«А сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду, прежде всего, Великобританию, Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», — добавил Лавров.
В то же время российский генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР Евгений Бужинский заявил, что ситуация может скатиться к полноценной войне.
«Это будет настоящая война, еще страшнее, чем холодная. И она может стать последней войной в истории человечества. Вы зажимаете Россию в угол, а это очень довольно опасно», — сообщил Бужинский в эфире программы «Сегодня» радио «Би-би-си».
Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.
Однако уже во вторник, 3 апреля, в британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях. Комментируя реакцию британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.
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