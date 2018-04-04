Советский генерал заявил об угрозе «последней войны в истории человечества»

Генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР Евгений Бужинский считает, что отношения России и Запада после отравления Скрипаля ухудшились даже по сравнению с холодной войной, и могут скатиться до «последней войны в истории человечества».

Глава российского Сергей Лавров заявил, что неписаный кодекс поведения между СССР и Западом, исходивший из угрозы взаимного ядерного уничтожения, перестал действовать, посетовав, что современные отношения стали более нестабильными и непредсказуемыми, пишет Times

По словам министра, «сейчас многие говорят о холодной войне», однако ситуация в настоящее время «хуже, чем была во времена классической холодной войны, потому что тогда были какие-то правила, и какие-то приличия соблюдались».

«А сейчас, по-моему, наши западные партнеры, я имею в виду, прежде всего, Великобританию Соединенные Штаты и несколько стран, которые слепо за ними следуют, все приличия отбросили, прибегают к откровенной лжи, откровенной дезинформации», — добавил Лавров.

В то же время российский генерал-лейтенант в отставке и бывший член Генштаба СССР Евгений Бужинский заявил, что ситуация может скатиться к полноценной войне.

«Это будет настоящая война, еще страшнее, чем холодная. И она может стать последней войной в истории человечества. Вы зажимаете Россию в угол, а это очень довольно опасно», — сообщил Бужинский в эфире программы «Сегодня» радио «Би-би-си»

Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.