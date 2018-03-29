Словения и Грузия приняли меры против РФ в связи с «делом Скрипаля» 

Министерство иностранных дел Грузии объявило о высылке сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте
МИД страны.
"Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", — сказано в тексте.
В нем также отмечается, что МИД Грузии «осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей». «Это является серьезной проблемой для общей безопасности», — отметили в ведомстве.
— Джонсон заявил, что Россия недооценила мировую реакцию на химатаку в Cолсбери
Также о намерении принять меры против Москвы в связи с «делом Скрипаля» объявили власти Словении. «В связи с недавним событием в Великобритании Словения отзовет своего посла в России для консультаций в Любляне», — написал в четверг на своей странице в Twitter
премьер-министр страны Мирослав Церар.
V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack
— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) March 29, 2018
Накануне об отзыве послов из России объявили
Португалия, Словакия и Мальта. Черногория решила
выслать
одного российского дипломата.
Первой 23 российских дипломата выслала Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к химатаке на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.