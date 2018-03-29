Ещё
Словения и Грузия приняли меры против РФ в связи с «делом Скрипаля»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Словения и Грузия приняли меры против РФ в связи с «делом Скрипаля» 

Newsru.com 21 час назад
Фото: Newsru.com
Министерство иностранных дел Грузии объявило о высылке сотрудника секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Об этом сказано в сообщении, размещенном на  сайте
МИД страны.
"Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Великобритании, а также международного сообщества по этому вопросу и заявляет о признании неприемлемым лицом сотрудника секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Тбилиси и просит его покинуть Грузию в течение семи дней", — сказано в тексте.
В нем также отмечается, что МИД Грузии «осуждает использование химического оружия на территории Соединенного Королевства, которое причинило тяжелый вред трем лицам и представляло серьезную угрозу для жизни и здоровья других людей». «Это является серьезной проблемой для общей безопасности», — отметили в ведомстве.
— Джонсон заявил, что Россия недооценила мировую реакцию на химатаку в Cолсбери
Также о намерении принять меры против Москвы в связи с «делом Скрипаля» объявили власти Словении. «В связи с недавним событием в Великобритании Словения отзовет своего посла в России для консультаций в Любляне», — написал в четверг на своей странице в  Twitter
премьер-министр страны Мирослав Церар.
V zvezi z nedavnim dogodkom v Veliki Britaniji bo Slovenija poklicala našega veleposlanika v Rusiji na posvetovanja v Ljubljano. #SalisburyAttack
— dr. Miro Cerar (@MiroCerar) March 29, 2018
Накануне об отзыве послов из России объявили
Португалия, Словакия и Мальта. Черногория решила
выслать
одного российского дипломата.
Первой 23 российских дипломата выслала Великобритания, которая обвиняет Россию в причастности к химатаке на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском городе Солсбери.
Аналогичные меры позже в знак солидарности с Лондоном приняли еще ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Македония, Норвегия, Украина, Молдавия, Австралия.
Newsru.com: последние новости
В Кремле отказались комментировать возможную отставку губернатора Кемеровской области Тулееева Захарова сравнила украинских пограничников с сомалийскими пиратами и потребовала немедленно освободить экипаж "Норда" Украинский пранкер Вольнов, распространивший информацию о сотнях погибших при пожаре в Кемерово, заочно арестован
 Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»129
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию553
Варум отказалась от хита «Зимняя вишня»126
Обнаженка глазами робота36
Шнурова обвинили в домогательствах56
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:25
Юлия Скрипаль стремительно идет на попарвку
В мире Другое
03:04
От США потребовали освободить особняк в Петербурге
Политика Другое
02:23
Столице пообещали существенное потепление
Общество Новости Москвы
00:42
Началось строительство новой станции метро
Новости Москвы
00:37
В Москве простились с Анофриевым
Общество
00:35
Названы сроки открытия сезона велопроката
Новости Москвы
01:05
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ
Армия Оружие
00:52
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение